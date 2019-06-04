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"Закон джунглей": американцы позорятся своей политикой

Фото: www.globallookpress.com
Глава российского МИД выступил против переписывания истории

США подрывают существующую международно-правовую систему и пытаются заменить ее на новый порядок, основанный на принципе "кто сильнее, тот и прав".

Так написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье "О Дне Победы", в журнале "Международная жизнь". Он подчеркнул, что, выстраивая политику "по закону джунглей", США одновременно создают образ "милитаристской России", забывая о том, что большую часть их собственной истории составляют бесконечные захватнические войны.

"Доказательством доблести американского политика считается готовность прибегнуть к использованию силы по любому поводу", 

– указал Лавров.

Министр напомнил, что американцы при этом чтут память своих павших солдат, в мае отмечается Memorial Day, и ни у кого не возникает подозрений в "милитаризме", когда в разных городах страны идут военно-морские парады и авиашоу, в которых участвует военная техника. Он отметил:

"Нас же, по сути, обвиняют в том, что мы помним отцов и дедов, сложивших головы в священной освободительной войне, отдаем им воинские почести, широко и с гордостью празднуем День Победы",  

Глава МИД РФ также добавил, что нападки на День Победы, на празднование великого подвига победивших в страшной войне выглядят отвратительно.

Память о павших в борьбе с врагами Отечества и человеческой цивилизации жива до тех пор, пока празднуется День Победы, заявил Лавров. И стыдиться масштабов этого торжества не надо, заключил он.

Валентина МАЙОРОВА
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