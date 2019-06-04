Саблин назвал основные проблемы и нужды Севастополя

Конфликт внутри власти пора решать, считает политик

Дмитрий Саблин моментально согласился возглавить отделение "Единой России" в Севастополе, ведь с этим городом и Крымом его многое связывает. Его отец родился в этом месте, родственники похоронены на полуострове, день воссоединения Крыма с Россией стал для него настоящим праздником и самым счастливым в его жизни. Неудивительно, что секретарь партии готов отдавать все свои силы на благо Севастополя, что он сразу же после назначения начал делать.

"Не знаю, получится у меня или нет. Об этом сложно говорить. Наверное, это должны решать люди",

- отметил в интервью главному редактору "Ридуса" Андрею Гулютину Саблин.

Секретарь "Единой России" в Севастополе понимает, что это своеобразный город, жители которого требовательны. Более того, число пассионарных личностей здесь намного больше, чем в других населенных пунктах. Обычно в городах их бывает от 3 до 10%, но в Севастополе – до 30%.

По его словам, все дело в земле, которая воспитывает людей. А потому нужно жить для города, чтобы получать удовольствие, и отдавать больше, только тогда "люди за вами пойдут".

Саблин – бывший офицер, который трудится там, где Родине нужно. По его словам, работа на благо страны - единственное, что удерживает его в политике.

Секретарь "Единой России" в Севастополе знает, как улучшить жизнь в городе, где основная проблема – отсутствие единства власти. Местные элиты конфликтуют и не могут найти компромисс, без которого как отмечает Саблин, не достичь успеха. Это все разделяет не только законодательную и исполнительные ветви власти, но и даже саму фракцию. Споры элит негативно сказываются на горожанах. Саблин выразил надежду на то, что ближайшие выборы искоренят эту проблему, что позволит городу стать лучше.

"Ну а пока региональное заксобрание все делает в пику губернатору, тот, в свою очередь, все пытается досадить парламенту, и некоторые решения, которые я наблюдаю, они принимаются вопреки всякой логике",

– подчеркнул Саблин, говоря о самой большой проблеме Севастополя.

К счастью, это обошло отделение партии стороной. По мнению Саблина, настоящие единомышленники города – это районные депутаты Севастополя, главы муниципальных образований. Люди, как рассказал политик, объединяются, когда много работают вместе, совершают что-то бескорыстно и ради общества, начиная ценить партию и другие структуры. На этом и была основа модель перезагрузки "Единой России".

"Замечательно, что за три месяца нам удалось сформировать коллектив из ответственных и бескорыстных людей", – порадовался Саблин, отметив, что на недавнем заседании президиума политсовета собрались все, что необязательно, но людям интересно говорить о системной работе, а не о выборах, и они идут. Такое можно увидеть не в каждом регионе страны.

В интервью Саблин затронул тему и генплана застройки Севастополя, где территория равняется по своей площади Москве в пределах МКАД. Политик рассказал, что за 7 лет нахождения Новой Москвы в составе столице у нее не появилось генплана застройки, что не мешает ей развиваться.

Разработать генплан для Севастополя будет трудно, ведь там, как напомнил Саблин, не закреплены права собственности людей, которые с украинских времен не переведены в рамки законодательства РФ. Хотя в городе существует генплан, который приняли в 2007-м. Однако принимая новый, как подчеркивает политик, необходимо учитывает мнение народа.

Как считает секретарь отделения партии в Севастополе, стоит разделить город на участки, по каждому проводить общественные слушания, "причем на них надо приглашать тех людей, которые живут на том или ином участке, нужно корректировать, исходя из мнения людей, и таким образом развивать всю территорию Севастополя". Впрочем, развитие будет поступательным.

Саблин сообщил, что жители Севастополя против точечной застройки, что ее он бы прекратил вообще. Необходимо строить внутри города мини-город. Так, на определенных территория должны быть школы, больницы, дороги, бульвары, парки. Именно так, например, развивается Новая Москва.

"И дома там, и школы, они порою намного лучше, чем в самой Москве. И ни у кого такая застройка не вызывает нареканий. Поэтому вопрос развития Севастополя заключается, на мой взгляд, в прекращении строительства на территории исторической части города и комплексном развитии прилегающих к ней территорий",

– добавил Саблин.

Он заметил, что в районах новостроек строятся дома, которые в Москве сносят, это шестиэтажки без лифтов.

Саблин также рассказал, что отделение "Единой России", как и полагается, создало группу контроля за ходом реализации нацпроектов, которую возглавил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Однако диалога с правительством Севастополя пока конструктивного нет. Согласно письму первого заместителя главы правительства Пономарева, позволить партии контролировать реализацию нацпроектов, они не хотят, но этот вопрос можно, по мнению Саблина, решить с помощью дискуссии.

Политик также отметил, что в городе активно работает проект "Точка опоры", помогающая ветеранам. Впрочем, обратиться за помощью к юристам могут все жители Севастополя, так как проблема перехода с украинского законодательства на российское стоит остро.

Он также прокомментировал митинг ветеранов по поводу выплат в честь 9 Мая.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обращался к Саблину за поддержкой, чтобы партия помогла "реализовать перераспределение бюджетных денег в рамках этого проекта для более эффективного использования средств". При этом заксобрание решило выплатить деньги в День Победы ветеранам и участникам обороны Севастополя, хотя губернатор говорил, что это сделать невозможно. Также было предписание прокураторы покупить 30 квартир детям-сиротам. Саблин призывал заксобрание поддержать губернатора при распределению средств, но поднять вопрос о том, что необходимо сделать и то, и другое.

"Ну а сам митинг ветеранов, на мой взгляд, был смоделирован. Ветераны толком не знали, куда их ведут. При этом я не раз озвучивал позицию "Единой России", что партия поддерживает и выплаты ветеранам, и покупку квартир для детей-сирот", – подытожил Саблин.

Ветераны, по его словам, шли к заксобранию, а представители КПРФ растянули плакаты против "Единой России". Любопытно, что изначально речь шла о 5 млн рублей, что намного дешевле той суммы, которая тратится на путевки в санаторий Сочи для ветеранов. Тем не менее все эти вопросы, возникшие из-за межэлитного конфликта, удалось решить.

В разговоре подняли и тему выдачи паспортов жителям Донбасса. По словам Саблина, люди оказались в трудном положении, а то, что Петр Порошенко бросил их на произвол судьбы за выражение своей политической позиции, невозможно представить в современном мире. Саблин, для которого Донбасс – родная территория, благодарен Владимиру Путину за паспорта для людей, которые "истекают кровью за весь мир", останавливая фашизм.

А 80% населения Мариуполя поддерживают Россию, хотя и оказались по другую сторону. Однако, по словам Саблина, у людей не было выходя, они могли лишиться всего из-за бесчеловечной власти Украины. Политик считает, что необходимо показать украинцам, что Россия не враг, а шанс восстановить дружеские отношения огромен, а реваншистские настроения по поводу Крыма исчезают, ведь Незалежная "трезвеет".

Саблин также поведал, что "Боевое братство" проводит мероприятия, чтобы не дать деструктивному меньшинству захватить власть. А в случае чего, в Севастополе соберется порядка 500 ветеранов организации. "Антимайдан" также готов к новым вызовам, как это было, например, с пропагандой против ренновации в Москве. Главная задача, по словам Саблина, разъяснять людям, что для чего делается, чтобы простой народ не страдал от оппозиционных деструктивных сил.