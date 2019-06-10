Американский посол рвется из России на родину

Решение будет принято в ближайшие месяцы

К концу 2019 г. посол США в России Джон Хантсман уйдет со своего поста и отправится в Соединенные Штаты.

"Человек Дональда Трампа в Москве вскоре может вернуться домой", -



написал The Atlantic.

По данным источника, на родине Хантсман может баллотироваться на должность губернатора штата Юта. Отмечается, что Ханстман, ставший послом в России в 2017 г., изначально планировал пробыть в Москве всего лишь 2 года – об этом изданию на условиях анонимности рассказали несколько источников.

По мнению экспертов, на посту губернатора Хантсман будет иметь возможность принимать самостоятельные решения, тогда как работа посла слишком зависит от решений не только его самого, но и Белого дома.



Ранее Хантсман был послом в Китае, а с 2004 по 2009 гг. уже был губернатором Юты и запомнился тем, что снизил налоги и смягчил строгие законы штата, касающиеся продажи алкогольных напитков. В прошлом году у него нашли рак кожи первой степени, однако посол подчеркнул, что его болезнь находится под контролем.



