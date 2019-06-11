В Израиле напророчили гибель России

У нашей страны лишь один шанс избежать подобной участи

Если Россия не станет передовой научно-технической державой, она в скором времени прекратит свое существование как независимое государство. С таким заявлением выступил израильский политолог, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.



Выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" аналитик указал на то, что мировое лидерство в обозримом будущем будет принадлежать технологически развиты странам. И России нужно сделать все от нее зависящее, чтобы попасть в их число.

"Вот четыре государственных образования, которые будут основными в мире, – это государства, которые могут развивать фундаментальные науки и основные технологии в мире – Соединенные Штаты, Китай, Россия и, может быть, Европа… Все остальные государства могут только на основе этих открытий развивать свои технологии",

– заявил Кедми.





По его словам, еще одна группа стран сможет зарабатывать на сборке. Однако Россия вряд ли сможет развиваться по такому сценарию. Наша страна может быть только в первой группе государств. В противном случае она прекратит свое существование как государство.

Поэтому у России нет никаких альтернатив, кроме как развивать науки и технологии в мировом авангарде, заключил эксперт.

По словам Кедми, наша страна не представляет угрозы западным державам. На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что у России нет планов объединения с Белоруссией и любой другой бывшей советской республикой. Этим он послал всему миру заявление, что Москвы не надо бояться, и у нее нет никаких планов по восстановлению советских рубежей в каком-либо виде, отметил Кедми.

Российский президент, по словам израильского эксперта, дал понять, что считает суверенитет и его взаимное уважение главным аспектом миропорядка. Однако уважать суверенитет других стран в такой модели должна не только РФ, но и другие государства, а том числе западные державы.