В Израиле напророчили гибель России

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Если Россия не станет передовой научно-технической державой,
она в скором времени прекратит свое существование как независимое государство.
С таким заявлением выступил израильский политолог, экс-глава спецслужбы "Натив"
Яков Кедми.
Выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" аналитик указал на то, что мировое лидерство в обозримом будущем будет принадлежать технологически развиты странам. И России нужно сделать все от нее зависящее, чтобы попасть в их число.
"Вот четыре государственных образования, которые будут основными в мире, – это государства, которые могут развивать фундаментальные науки и основные технологии в мире – Соединенные Штаты, Китай, Россия и, может быть, Европа… Все остальные государства могут только на основе этих открытий развивать свои технологии",
– заявил Кедми.
По его словам, еще одна группа стран сможет зарабатывать на сборке. Однако Россия вряд ли сможет развиваться по такому сценарию. Наша страна может быть только в первой группе государств. В противном случае она прекратит свое существование как государство.
Поэтому у России нет никаких альтернатив, кроме как развивать науки и технологии в мировом авангарде, заключил эксперт.
По словам Кедми, наша страна не представляет угрозы западным державам. На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что у России нет планов объединения с Белоруссией и любой другой бывшей советской республикой. Этим он послал всему миру заявление, что Москвы не надо бояться, и у нее нет никаких планов по восстановлению советских рубежей в каком-либо виде, отметил Кедми.
Российский президент, по словам израильского эксперта, дал понять, что считает суверенитет и его взаимное уважение главным аспектом миропорядка. Однако уважать суверенитет других стран в такой модели должна не только РФ, но и другие государства, а том числе западные державы.
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