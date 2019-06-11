"Единая Россия" требует разобраться с последствиями подтопления Севастополя

Также городское руководство просят оценить действия профильных служб во время непогоды

Правительство Севастополя должно разобраться в причинах возникновения масштабных последствий ливня в городе, считает победитель предварительного голосования "Единой России" по четвертому мажоритарному округу, сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Немцев.

Немцев обратился в городское правительство с просьбой выяснить и устранить причины масштабных последствий ливня в Севастополе, а также оценить работу профильных служб во время непогоды.



"Самое главное – предпринять меры, чтобы в дальнейшем это не повторилось. Нужно вовремя чистить ливневые канализации, зачастую мы сталкиваемся с тем, что они просто забиты", –

говорится в официальном обращении члена партии "Единая Россия".

Немцев подчеркнул, что необходимо возместить ущерб севастопольцам, пострадавшим от стихии и от плохой работы профильных служб, ведь непогода повредила крыши домов, линии электропередач, разрушила дороги. Случившееся в Севастополе 7 июня неприемлемо, даже не взирая на то, что за 3 часа в городе выпало свыше месячной нормы осадков. Немцев напомнил, что "Единая Россия" обращалась в Департамент городского хозяйства еще в 2018 г., чтобы разработать проект системы канализации, однако действенных мер тогда принято не было.

"Этот проект надо осуществлять в ближайшее время. Ситуация усугубляется с каждым годом. Раньше районы были не так плотно застроены... было достаточно зеленых зон, куда могла уходить вода. Сейчас... при рейдах и мониторингах мы сталкиваемся с тем, что ливневая канализация в домах либо отсутствует, либо не функционирует. Мы боремся, чтобы при ремонте дворовых территорий она была восстановлена", –

добавил Немцев.

В минувшую пятницу, 7 июня, на Севастополь обрушился мощный ливень. Из-за непогоды было повреждено 6 линий электропередач и более 20 крыш домов. От сильного дождя пострадал ряд улиц, проспект Октябрьской Революции, районы автовокзала и Артбухты, Комплекс из 417 гаражей, находящихся в районе проспекта Генерала Острякова, оказался в чрезвычайной ситуации: 37 могут обрушиться, а 2 находятся в аварийном состоянии.