Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" выдвинула Хабирова на должность главы Башкортостана

Фото:er.ru
Временно исполняющий обязанности руководителя Республики будет участвовать в выборах

В этом году в Башкортостане пройдут выборы главы. Среди кандидатов – временно исполняющий обязанности руководителя Республики Радий Хабиров. Так решили в "Единой России" путем тайного голосования.

В списке претендентов, кроме Хабирова, числились депутат Госдумы Зариф Байгускаров, и.о. заместителя премьер-министра правительства Республики и министр ее жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев, а также и председатель совета Башкортостанского реготделения "Опоры России" Ляйсан Николаева. Однако преобладающее большинство партийцев (264 из 323) отдали свои голоса за Хабирова. Он, в свою очередь, выразил им благодарность.

"Мы вступаем в определенный избирательный процесс. Каждый из вас уже видел мою работу и работу моей команды. В последующем в моей деятельности ничего не изменится",

заявил он.

Радий Хабиров. Фото: www.globallookpress.com

Конференция собрала актив "Единой России" в Башкортостане. Всего – более 600 человек. Это главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин, заместитель руководителя Приволжского Межрегионального координационного совета ЕР Леонид Черкесов. Также в работе приняли участие депутаты Госдумы и республиканского парламента, избранные делегаты конференции и, прежде всего, секретарь реготделения партии Константин Толкачев. Он подготовил коллег к напряженной работе и призвал к мобилизации всех ресурсов для успешного проведения и исхода выборов.

"Как уже неоднократно было отмечено, современный политический процесс динамичен и всегда подразумевает новые вызовы, и мы должны им соответствовать, быть востребованными и конкурентоспособными, ставить и решать максимальные задачи",

– подчеркнул партией.

Напомним, в 45 субъектах России в этом году пройдут выборы. В 18 регионах жители определятся с кандидатурами высших должностных лиц.    

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Не соответствуют ожиданиям": опасные маневры России напугали весь мир

Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики

Американский посол рвется из России на родину

Решение будет принято в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей