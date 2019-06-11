"Единая Россия" выдвинула Хабирова на должность главы Башкортостана

Временно исполняющий обязанности руководителя Республики будет участвовать в выборах

В этом году в Башкортостане пройдут выборы главы. Среди кандидатов – временно исполняющий обязанности руководителя Республики Радий Хабиров. Так решили в "Единой России" путем тайного голосования.

В списке претендентов, кроме Хабирова, числились депутат Госдумы Зариф Байгускаров, и.о. заместителя премьер-министра правительства Республики и министр ее жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев, а также и председатель совета Башкортостанского реготделения "Опоры России" Ляйсан Николаева. Однако преобладающее большинство партийцев (264 из 323) отдали свои голоса за Хабирова. Он, в свою очередь, выразил им благодарность.

"Мы вступаем в определенный избирательный процесс. Каждый из вас уже видел мою работу и работу моей команды. В последующем в моей деятельности ничего не изменится",

– заявил он.

Конференция собрала актив "Единой России" в Башкортостане. Всего – более 600 человек. Это главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин, заместитель руководителя Приволжского Межрегионального координационного совета ЕР Леонид Черкесов. Также в работе приняли участие депутаты Госдумы и республиканского парламента, избранные делегаты конференции и, прежде всего, секретарь реготделения партии Константин Толкачев. Он подготовил коллег к напряженной работе и призвал к мобилизации всех ресурсов для успешного проведения и исхода выборов.

"Как уже неоднократно было отмечено, современный политический процесс динамичен и всегда подразумевает новые вызовы, и мы должны им соответствовать, быть востребованными и конкурентоспособными, ставить и решать максимальные задачи",

– подчеркнул партией.

Напомним, в 45 субъектах России в этом году пройдут выборы. В 18 регионах жители определятся с кандидатурами высших должностных лиц.

