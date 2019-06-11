Бацька раскритиковал специалистов за недостоверные прогнозы погоды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отечественные синоптики плохо предсказывают погодные условия, что сказывается на урожайности, и пригрозил, что "разгонит" сотрудников Белгидромета.

Свое недовольство специалистами бацька выразил, рассматривая сегодня кадровые вопросы, сообщает официальный сайт главы государства. По мнению президента, синоптики не справляются со своими обязанностями, и поставил им в пример военных специалистов.

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен. Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов", – сказал Лукашенко.

По его словам, от ВС РБ точность прогноза достигает 100%, однако он "короткий". Между тем, аграрии "должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко подверг критике кабмин, который медленными темпами развивает новые направления в сельском хозяйстве, а именно его озадачили цифры по развитию овцеводства.

"Мне Правительство пишет – ну, просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 г. они добавят 133% овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33% до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы?" – негодовал белорусский лидер.