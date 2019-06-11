Депутат Саблин назвал основные принципы работы губернатора

Законодатель напомнил, что власть не дается руководителю региона навсегда

Секретарь Севастопольского отделения "Единой России", депутат Госдумы Дмитрий Саблин предложил губернатору города-героя Дмитрию Овсянникову не препятствовать согласованию законопроекта о порядке отзыва главы исполнительной власти региона. Заксобрание приняло документ в первом чтении 4 июня.

"На месте губернатора я бы сам внес такой закон. Мы не должны этого бояться. Губернатор является высшим должностным лицом и не должен относиться к власти, как к своему акционерному обществу или ООО", – заявил Саблин.



Он подчеркнул, что руководству региона следует помнить, что власть не дается навсегда, поэтому выполнять свою работу следует так, чтобы "не было стыдно", чтобы без сожаления можно было отдать руль и оставить после себя след.

"Чтобы люди тебя после этого вспоминали добрым словом. Процедура отзыва должна не пугать, а мотивировать власть работать качественно и открыто",

– отметил партиец, напомнив, что аналогичные законы есть во всех регионах страны.

Процедура, предусмотренная севастопольским законопроектом, непроста, однако, по мнению депутатов Заксобрания, возможность ее использовать необходима для баланса сил в регионе и получения обратной связи от общества.

Согласно документу, инициаторами отзыва губернатора могут быть партии, общественные объединения и инициативные группы граждан от ста человек. 11 июня состоится второе чтение законопроекта.

Овсянников не поддержал инициативу депутатов Заксобрания. Среди его замечаний, в частности, было то, что вместо формулировки "законодательство Российской Федерации" упоминается "федеральное законодательство".

В Севастополе на протяжении многих месяцев длится конфликт между исполнительной и законодательной властью. Причиной этого стала невозможность сторон договориться по ключевым законопроектам, в частности принять бюджет города.

В феврале Дмитрий Саблин был назначен секретарем отделения "Единой России" в Севастополе. Партия и руководство ее реготделения выступают как нейтральная сторона и пытаются примирить стороны конфликта.