Депутат предложила штрафовать родителей за участие несовершеннолетних в несогласованных митингах

Подростков намеренно призывают участвовать в незаконных мероприятиях

В связи с тем, что в последнее время на несанкционированные митинги либералы все чаще привлекают детей, в Госдуме считают, что пришло время ужесточить ответственность для организаторов. Об этом сообщила депутат Светлана Бессараб.



Либеральная общественность намеренно призывает подростков участвовать в незаконных акциях. Организаторы специально используют молодежь для провокационных действий. Они выставляют их на "баррикады", подвергая детей опасности.

В неразберихе малолетние участники акции могут поплатиться своим здоровьем и даже жизнью. Именно поэтому встал вопрос об ужесточении ответственности за вовлечение подростков в несанкционированные оппозиционные мероприятия.

Парламентарий Светлана Бессараб назвала привлечение детей на незаконные митинги большой подлостью. Она напомнила, что с такой проблемой уже сталкивались в российском обществе. На одном из незаконных митингов либералы специально ставили детей в первые ряды, чтобы их первыми задерживали полицейские.

В первую очередь, я считаю, надо ужесточить наказание для организаторов, которые используют в своей работе детей. Когда граждане слышат, что задержан ребенок, арестован ребенок, ребенку стало плохо в автозаке, это вызывает массу возмущений и сочувствия к ребенку, и вызывает негатив к органам правопорядка. И делается это специально.

Любое привлечение детей к несанкционированным акциям кем-то цинично оплачивается, бесчеловечно, для достижения своих личных, часто финансовых целей. Поэтому прежде всего, может быть, удвоить и утроить наказание для тех, кто привлекает на митинги, особенно на несанкционированные, несовершеннолетнюю молодежь, — уверена Бессараб.

Ранее политолог Армен Гаспарян также упоминал похожую ситуацию. Он рассказал о митинге 12 июня, где одному из задержанных подростков стало плохо.

Кроме того, важно и воспитание ребенка. Взрослые должны научиться вести конструктивный диалог с детьми и не навязывать им желание участвовать в протестах. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Его позицию поддерживает и Бессараб.

Также парламентарий напомнила, что в соцсетях продолжается агитация несовершеннолетних подростков приходить на митинги. Бессараб считает, что правоохранительным органам следует усилить работу в этом направлении.

Сейчас за вовлечение детей в несанкционированные протестные акции организаторам грозят штрафы. Простой гражданин может получить до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток. Юридическому лицу грозит взыскание от 225 до 500 тысяч рублей. Должностные лица должны будут выплатить от 50 до 100 тысяч рублей. Видимо, такое наказание не воспринимается всерьез многими либеральными провокаторами, поэтому его следует ужесточить.