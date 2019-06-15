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США нашли способ ослабить Россию

Фото: www.globallookpress.com
США защитят Европу от российской "агрессии"

В Конгресс США внесли на рассмотрение особый законопроект члена палаты представителей от Республиканской партии Майкла Конэуэя. Политик предложил принять план по "сдерживанию" России в Литве, Латвии и Эстонии.

Он считает, что Москва "давит и запугивает" Европу, что негативно сказывается на влиянии НАТО, поэтому он придумал, как Пентагон может защитить самую "уязвимую" территорию – Прибалтику. Так, документ, с которым ознакомился телеканал RT, предполагает укрепление связей США с государствами этого региона, а также расширение там военного присутствия США.

Пентагону следует, считает Конэуэй, передать Прибалтике зенитно-ракетных комплексы дальнего действия, но так, чтобы это не стало финансовым бременем для стран, которые то и дело говорят о "российской угрозе".

В России уже отмечали, что НАТО наращивают силы у российских границ. Как напоминают РИА Новости, численность контингента быстрого реагирования Североатлантического альянса выросла почти в два раза до 40 тысяч человек, а в Прибалтике разместили усиленные батальонные тактические группы. Хотя Москва заявляла о том, что не собирается ни на кого нападать. 

Полина ИВАНОВА
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