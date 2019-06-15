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Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму после нападок Навального

Нюта Федермессер. Фото: www.globallookpress.com
Ради поддержки Любови Соболь блогер, кажется, был готов пойти на крайние меры

Нюта Федермессер, претендовавшая на место в Мосгордуме от 43 округа, отказалась от участия в голосовании. Случилось это на фоне постоянного психологического давления со стороны блогера Алексея Навального и его протеже Любови Соболь, которая также идет по этому округу.

Федермессер – известный общественный деятель. Москвичи знают ее как человека, развивавшего паллиативную помощь в России. Она занимается благотворительной деятельностью и никогда не сталкивалась с жестокими реалиями политики. Понимания важность вопроса, поддерживали Федермессер как и руководство столицы, так и оппозиция.

У Соболь и Навального все ровно наоборот. В их активе нет общественно значимых дел, а их работа связана с травлей, критикой и несет лишь деструктивный характер. Поэтому они лишись поддержки всех сторонников. Так, штаб блогера покинул Виталий Серуканов, один из ближайших помощников Навального. В ответ на уход ФБК принялся поносить Серуканова грязью.

Когда Федермессер сообщила, что пойдет на выборы, Навальный и Соболь стали давить на общественницу. В открытом письме блогер назвал Нюту коллаборационисткой, а его сторонники принялись клеймить Федермессер словно предательницу. Учитывая, что у себя в округе Нюта была фавориткой и Соболь на ее фоне смотрелась серой мышью, Навальный, судя по всему, решил пойти на крайние меры.

Поговаривают, что блогер в последнее дни часто предлагал решить политический конфликт силой, передает ФАН со ссылкой на источник в ФБК. Сообщается, что изначально к Нюте хотели приставить мужчин угрожающего вида, которые должны были преследовать активистку и угрожать ей. Если бы эта мера не сработала, мужчины могли бы применить силу к Федермессер и ее семье, рассказал источник в ФБК.

О таких способах решения конфликтов Навальным рассказывали еще в 2018 году. Ходили слухи, что Алексей хотел превратить ФБК в настоящую ОПГ. И сообщается, что первое боевое крыло появилось к середине 2019 года.

Одной из жертв агрессии Навального стала его бывшая соратница, юрист Екатерина Ковалева. Она разочаровалась в идеалах ФБК и ушла из организации. Незадолго до ухода она вместе с Соболь готовила иск из-за заболеваний детей. Но Любовь посчитала себя умнее и в последний момент исправила документы: она включила в иск компанию "Конкорд", принадлежащую петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. В СМИ сообщалось, что предприниматель в своей время отказался платить ей 300 миллионов рублей в обмен на прекращение инфоатак на его бизнес.

Ковалева вовремя поняла, что включение в иск предприятия, которое с делом не связано, гарантирует поражение истца в суде. Для Соболь в этом случае, полагали журналисты, главным оказалась не защита детей, а самопиар. Поэтому Ковалева ушла из ФБК.

После этого ее одно время преследовал мужчина, в ее подъезде разбросали оскорбительные листовки, а дверь квартиры измазали фекалиями.

Сообщается, что план по давлению на Федермессер предполагал более жесткие меры. Возможно, что один из сотрудников ФБК, несогласный с таким приказом Навального, предупредил Нюту, предположили в ФАН.

Отдел информации
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