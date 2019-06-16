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В бундестаге заявили, что Ангела Меркель стремится угодить Вашингтону, вместо того, чтобы наладить диалог с Москвой и соблюдать интересы Германии и Европы в целом. Такого мнения придерживается замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.
Сотрудничество Москвы и Берлина давно зашло в тупик, отметил он. При этом правительство Меркель не прилагает видимых усилий, чтобы исправить ситуацию.
"…федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России",
– подчеркнул Гизи в беседе с РИА Новости.
Взаимное прекращение санкций поспособствует возобновлению полноценных отношений между Германией и Россией, заключил депутат.
16-21 июня германо-российская группа бундестага посетит Россию. Участники намерены обсудить международные темы и сотрудничество между странами.
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