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Новым и.о. министра обороны стал подполковник Марк Эспер,ранее возглавлявший сухопутные войска. Об этом сообщил президент США Дональда Трамп у себя в Twitter.
"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", – написал американский лидер в Сети.
Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.
Таким образом, Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате на должность главы Пентагона. Исполняющим обязанность министра обороны он стал в начале января 2019-го.
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