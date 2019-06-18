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Трамп назначил нового главу Пентагона

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В США по-прежнему исполняющий обязанности Минобороны

Новым и.о. министра обороны стал подполковник Марк Эспер,ранее возглавлявший сухопутные войска. Об этом сообщил президент США Дональда Трамп у себя в Twitter.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", – написал американский лидер в Сети.


Таким образом, Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате на должность главы Пентагона. Исполняющим обязанность министра обороны он стал в начале января 2019-го.

Елена УСОВА
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