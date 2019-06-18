В США по-прежнему исполняющий обязанности Минобороны

Новым и.о. министра обороны стал подполковник Марк Эспер,ранее возглавлявший сухопутные войска. Об этом сообщил президент США Дональда Трамп у себя в Twitter.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", – написал американский лидер в Сети.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Таким образом, Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате на должность главы Пентагона. Исполняющим обязанность министра обороны он стал в начале января 2019-го.

