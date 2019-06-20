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Путин не дал шансов социализму и возвращению Советского Союза

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com IMG тэг
Российский лидер назвал тяжелое условие для создания нового объединения

В настоящее время нет никаких предпосылок для того, чтобы объединить в одной государство Россию и Белоруссию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" в четверг, 20 июня.

"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство", – цитирует ТАСС российского лидера.

По его словам, речь идет всего лишь о реализации договора, подписанного много лет назад между Москвой и Минском о "создании так называемого Союзного государства". Он подчеркнул, что это "не единое государство, это не одно и то же".

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com IMG тэг

Также глава РФ назвал возвращение к СССР лишь через "очень тяжелые конфликты".

"Социализм в полном объеме – это мое личное мнение – [вернуть] маловероятно. Это только через очень тяжелые внутренние конфликты возможно. Но нужны ли нам эти конфликты?" – задался вопросом сам Путин.

По его мнению, теоретически "политические силы, которые придерживаются левых взглядов, социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую власть". Однако, добавил президент, "любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к населению, способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти".

Он напомнил, что даже в начале 90-х годов, когда по опросам населения 74% выступило за сохранение Советского Союза,Верховный совет РСФСР проголосовал за роспуск СССР, сообщает РИА "Новости". "Это были представители народа, они за это проголосовали", – констатировал Путин.

Елена УСОВА
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