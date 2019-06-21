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Россию обвинили в желании покончить с произволом США

Фото: www.globallookpress.com
Пентагон недоволен растущим влиянием Москвы на Ближнем Востоке

Москва "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". С таким заявлением выступила подполковник сотрудница европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью подполковник Карла Глисон.

Тем самым Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск. Такой шаг американских властей Глисон назвала мерами по укреплению обороны.

"Это подкрепление – не провокация: дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе",

говорится в письме подполковника, которое приводит телеканал CNBC.

Кроме того, она заявила, что Россия якобы "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". При этом она также обвинила Москву в использовании хаоса и распространении влияния за пределы своего ближнего зарубежья.

По словам Глисон, Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль, поэтому Пентагон "поддерживает равновесие сил в этом регионе", борется с терроризмом, а также обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов, передает телеканал "360". Москва же имеет наглость сеять хаос и распространять влияние за пределы своего ближнего зарубежья, отметила она.

Андрей ФИЛАТОВ
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