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Соболь не смогла ответить на вопрос о бюджете избирательной компании и сбежала

Любовь Соболь. Кадр youtube.com
Кандидат в депутаты Мосгордумы отказалась озвучивать свою позицию по целому ряду вопросов и оскорбила журналиста

Корреспонденты "Царьграда" вместо ответов на вопросы получили от Любови Соболь оскорбления. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте издания. 

В организованном ФБК "Центре сбора подписей", 19 июня избиратели встретились с кандидатами в депутаты в Московскую Городскую Думу.  Перед избирателями выступали кандидаты, активно поддерживаемые блогером Навальным. Это Юлия Галямина, Владимир Милов, Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь и Елена Русакова.

Завершив обсуждение проблем, связанных с избирательной кампанией, кандидаты перешли к стандартной практике общения со СМИ. Любовь Соболь получила вопрос от журналиста телеканала "Царьград" Андрея Афанасьева. Его интересовал бюджет агитационной кампании и закупа атрибутики, но Соболь, резко ускорив шаг, направилась в метро.

"По моим данным, футболки, в которых сейчас щеголяют ваши волонтеры, были напечатаны на деньги не из вашего предвыборного фонда. Вам есть, что скрывать?" 

спросил журналист "Царьград".

При этом, юрист ФБК очень лаконично отвечала на вопросы издания Sota.Vision, которые задавала, скорее всего, подставная сотрудница, считают журналисты Федерального агентства новостей. 

"Кто эти люди и почему они вас сейчас преследуют? Вам не кажется, что они ведут себя слишком назойливо?" – цитирует издание корреспондента Sota.Vision.

Любовь Соболь включилась в беседу с явной неохотой, отметили журналисты ФАН. И, хотя у Афанасьева из "Царьграда" была пресс-карта, кандидат в депутаты продолжила жаловаться, что её преследуют провокаторы. 

"Если Вы сильный кандидат, то почему довели Нюту Федермессер до снятия с выборов? Она была сильнее Вас, была бы хорошая политическая борьба. Что вы для этого сделали, сколько потратили денег, и чья это была идея, ваша или Алексея Навального?"

 – спросил Афанасьев.

Любовь Соболь назвала телеканал "Царьград" помоечным СМИ, параллельно оскорбляя журналиста Афанасьева.

Недавно Любовь Соболь оказалась в центре скандала, связанного с главредом RT Маргаритой Симоньян. Она подкараулила в здании "Эхо Москвы" журналистку, чтобы задать ей неуместные вопросы о Сергее Собянине. 

RussiaToday – федеральное новостное агентство, пишущее о мэре Москвы крайне редко. Всего 4 раза фамилия Собянина попала в заголовки за полгода. Агентство его не нахваливает и не оправдывает, сохраняя нейтральную позицию без личной заинтересованности. Не совсем ясно, почему Соболь решила спросить про расследования ФБК именно у Симоньян. Юристка была агрессивно настроена и возмущена, так как ответов на вопросы она не получила. Симоньян ей вежливо отказала в общении по причине личной антипатии.

Отдел информации
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