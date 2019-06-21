Соболь не смогла ответить на вопрос о бюджете избирательной компании и сбежала

Кандидат в депутаты Мосгордумы отказалась озвучивать свою позицию по целому ряду вопросов и оскорбила журналиста

Корреспонденты "Царьграда" вместо ответов на вопросы получили от Любови Соболь оскорбления. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте издания.

В организованном ФБК "Центре сбора подписей", 19 июня избиратели встретились с кандидатами в депутаты в Московскую Городскую Думу. Перед избирателями выступали кандидаты, активно поддерживаемые блогером Навальным. Это Юлия Галямина, Владимир Милов, Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь и Елена Русакова.

Завершив обсуждение проблем, связанных с избирательной кампанией, кандидаты перешли к стандартной практике общения со СМИ. Любовь Соболь получила вопрос от журналиста телеканала "Царьград" Андрея Афанасьева. Его интересовал бюджет агитационной кампании и закупа атрибутики, но Соболь, резко ускорив шаг, направилась в метро.

"По моим данным, футболки, в которых сейчас щеголяют ваши волонтеры, были напечатаны на деньги не из вашего предвыборного фонда. Вам есть, что скрывать?"

– спросил журналист "Царьград".

При этом, юрист ФБК очень лаконично отвечала на вопросы издания Sota.Vision, которые задавала, скорее всего, подставная сотрудница, считают журналисты Федерального агентства новостей.

"Кто эти люди и почему они вас сейчас преследуют? Вам не кажется, что они ведут себя слишком назойливо?" – цитирует издание корреспондента Sota.Vision.

Любовь Соболь включилась в беседу с явной неохотой, отметили журналисты ФАН. И, хотя у Афанасьева из "Царьграда" была пресс-карта, кандидат в депутаты продолжила жаловаться, что её преследуют провокаторы.

"Если Вы сильный кандидат, то почему довели Нюту Федермессер до снятия с выборов? Она была сильнее Вас, была бы хорошая политическая борьба. Что вы для этого сделали, сколько потратили денег, и чья это была идея, ваша или Алексея Навального?"

– спросил Афанасьев.

Любовь Соболь назвала телеканал "Царьград" помоечным СМИ, параллельно оскорбляя журналиста Афанасьева.

Недавно Любовь Соболь оказалась в центре скандала, связанного с главредом RT Маргаритой Симоньян. Она подкараулила в здании "Эхо Москвы" журналистку, чтобы задать ей неуместные вопросы о Сергее Собянине.

RussiaToday – федеральное новостное агентство, пишущее о мэре Москвы крайне редко. Всего 4 раза фамилия Собянина попала в заголовки за полгода. Агентство его не нахваливает и не оправдывает, сохраняя нейтральную позицию без личной заинтересованности. Не совсем ясно, почему Соболь решила спросить про расследования ФБК именно у Симоньян. Юристка была агрессивно настроена и возмущена, так как ответов на вопросы она не получила. Симоньян ей вежливо отказала в общении по причине личной антипатии.