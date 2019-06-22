"Горжусь каждым": Порошенко не пугают уголовные дела

Политик жестко ответил на обвинения Юлии Тимошенко в газовых махинациях, отметив, что все является "ложью"

Экс-лидер Незалежной Петр Порошенко заявил, что не боится уголовного преследования и сохраняет спокойствие.

"Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. По факту возбуждено несколько уголовных дел… Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту, -– передает слова политика телеканал "Украина".

Стоит отметить, что против бывшего украинского президента выдвинули несколько серьезных обвинений. Одно уголовное дело возбудили из-за военных действий в Донбассе, второе – из-за приказа для группы военных кораблей ВМС страны отправиться из Одессы в Азовское море к Мариуполю. Также политик Юлия Тимошенко вменяет в вину Порошенко "неправильные" подписания контрактов на поставку газа.

"Не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может, наоборот: ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украина был нанесен ущерб более чем на 40 миллиардов долларов",-– жестко ответил на обвинения лидера "Батькивщины" экс-президент.

Он также опроверг информацию о продаже украинской газотранспортной системы (ГТС), назвав ее "ложью, которая не соответствует действительности".



