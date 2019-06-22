Фактор Ельцина: как Крым мог вернуться в Россию в 90-е

По мнению дипломата Олега Волошина, если бы в 1991-м году президентом РФ был Владимир Путин, то вопрос возвращения Крыма решился бы уже тогда

Возвращение Крыма в состав России было только вопросом времени, заявил экс-украинский дипломат Олег Волошин.

По его мнению, если бы в 1990-е президентом РФ был не "компромиссный и признавший условные границы государств" Борис Ельцин, то полуостров бы еще тогда стал российским.

"Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100 процентов без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота и, скорее всего, одним из условий признания независимости было бы, что Севастополь остается в составе России, как Калининград остался, -– передает его слова телеканал NewsOne.

Также Волошин добавил, что Крым остался в составе Украины исключительно из-за "мудрости" на тот момент украинского руководства, в 1994 году предоставившего полуострову статус автономии.

Он подчеркнул, что Киеву не стоит рушить отношения с Москвой.

"Мы почему-то решили, что можем выйти из империи, хотя мы ментально и культурно едины. Мы до сих пор живем в едином культурном и информационном пространстве", -– сказал он.

Напомним, Крым стал регионом РФ после проведения в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.



