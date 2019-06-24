Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия отвергла претензии по поводу евровыборов

Фото: www.globallookpress.com
В МИДе ответили на подозрения в "зловредном российском вмешательстве"

Если главные партии Евросоюза провалились на выборах в Европарламент, то в этом виноваты они сами, а не Россия. Наша страна никогда не вмешивается в избирательный процесс в зарубежных государствах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Складывалось впечатление, что европейское общественное мнение готовят к тому, чтобы объяснить прогнозировавшиеся низкие показатели партий еэсовского "мейнстрима" на выборах неким "зловредным российским вмешательством". Однако никаких фактов на этот счет так и не было предъявлено, что легко объяснимо – это не наш стиль",

приводит слова дипломата РИА "Новости".

Тем самым Грушко прокомментировал раздающиеся на Западе обвинения в адрес Москвы в попытках повлиять на исход выборов в Европарламент. Такие обвинения, по словам замглавы МИДа, воспринимаются нашей страной как часть масштабной кампании по дискредитации России.

Фото: www.globallookpress.com

"Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в выборы в Евросоюзе, ни в какие-либо другие выборы. Бездоказательные, наспех скроенные выпады в наш адрес – все это отдает откровенным популизмом, не может не восприниматься как стремление возложить на Россию ответственность за существующие в Евросоюзе проблемы и обосновать необходимость увеличения ассигнований на борьбу с мнимой "российской угрозой", – отметил Грушко.

Он также выразил надежду на то, что в новом составе Европарламенте найдутся политические силы, готовые к налаживанию отношений с Россией. "Готовы к взаимодействию с представителями всех политических сил, получивших мандат от европейского избирателя и настроенных на восстановление полноформатного взаимодействия с Россией", – заключил дипломат.

Выборы в Европейский парламент прошли с 23 по 26 мая в 28 государствах-членах ЕС. В результате значительную часть голосов получили правые партии и евроскептики. Часть представителей этих политических сил выступает за снятие санкций с России и налаживание полноформатных отношений.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей