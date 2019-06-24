В МИДе ответили на подозрения в "зловредном российском вмешательстве"

Если главные партии Евросоюза провалились на выборах в Европарламент, то в этом виноваты они сами, а не Россия. Наша страна никогда не вмешивается в избирательный процесс в зарубежных государствах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.



"Складывалось впечатление, что европейское общественное мнение готовят к тому, чтобы объяснить прогнозировавшиеся низкие показатели партий еэсовского "мейнстрима" на выборах неким "зловредным российским вмешательством". Однако никаких фактов на этот счет так и не было предъявлено, что легко объяснимо – это не наш стиль",

– приводит слова дипломата РИА "Новости".

Тем самым Грушко прокомментировал раздающиеся на Западе обвинения в адрес Москвы в попытках повлиять на исход выборов в Европарламент. Такие обвинения, по словам замглавы МИДа, воспринимаются нашей страной как часть масштабной кампании по дискредитации России.

"Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в выборы в Евросоюзе, ни в какие-либо другие выборы. Бездоказательные, наспех скроенные выпады в наш адрес – все это отдает откровенным популизмом, не может не восприниматься как стремление возложить на Россию ответственность за существующие в Евросоюзе проблемы и обосновать необходимость увеличения ассигнований на борьбу с мнимой "российской угрозой", – отметил Грушко.

Он также выразил надежду на то, что в новом составе Европарламенте найдутся политические силы, готовые к налаживанию отношений с Россией. "Готовы к взаимодействию с представителями всех политических сил, получивших мандат от европейского избирателя и настроенных на восстановление полноформатного взаимодействия с Россией", – заключил дипломат.

Выборы в Европейский парламент прошли с 23 по 26 мая в 28 государствах-членах ЕС. В результате значительную часть голосов получили правые партии и евроскептики. Часть представителей этих политических сил выступает за снятие санкций с России и налаживание полноформатных отношений.