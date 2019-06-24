На Украине забили тревогу

Возобновление отношений между Москвой и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) может сыграть на руку первой, полагает эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц. По его словам, ограничительные меры Европейский Союз (ЕС) вряд ли с нее не снимет, поскольку "они привязаны к Минским соглашениям". Между тем восстановление РФ в правах станет по-настоящему переломным моментом.

"Это действительно опасный прецедент: что санкции могут быть отозваны с учетом каких-то юридических резолюций и т.д.",

– заявил Каракуц в эфире ObozTV, подчеркнув, что Москве под силу повлиять на ситуацию в Донбассе. К примеру, предположил эксперт, ради снижения санкционного давления она может предпринять меры для прекращения огня.

Собеседник также напомнил, что российская делегация в ПАСЕ уже сформирована. Она содержит четырех фигурантов черного списка. Не исключено, предупредил Каракуц, среди представителей будут депутаты из Крыма.

"Существует также возможность, что в делегацию будут включены депутаты, избранные в аннексированном Крыму",

– резюмировал он, объяснив заинтересованность в возвращении РФ со стороны Франции и ФРГ.

По мнению эксперта, они боятся, что Москва, если ее не пригласят на выборы генсека СЕ и судей в Европейский суд, будет оспаривать "легитимность этого органа и этих учреждений в целом". Да и сама она может самоудалиться из этой "конструкции". А Россия тем временем лидирует по количеству обращений в ЕСПЧ.