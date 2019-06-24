"Единая Россия" предлагает подключить к донорству костного мозга НКО

Партийцы призывают расширить полномочия некоммерческих организаций

"Единая Россия" обратилась к правительству РФ с инициативой. Она просит возложить на некоммерческие организации (НКО) ряд функций в части донорства костного мозга, в том числе создание специального регистра доноров. Поскольку НКО обладают соответствующей базой и опытом.

В связи с этим партия призывает внести изменения в соответствующий законопроект, который регулирует данные вопросы. С таким предложением обратился к зампредседателя кабмина Татьяне Голиковой сопредседатель Центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский. 17 июня сообщалось, что текст законопроекта уже начали обсуждать.

Партиец напомнил, что в России есть НКО, которые ведут подобные списки. Яркий пример тому, отметил парламентарий, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, инициатором создания которого выступил Русфонд. В перечне значатся более 100 тысяч потенциальных доноров.





"Его роль в лице Русфонда была также оценена президентом России Владимиром Путиным, который призвал объединять усилия государства, общества, благотворительных и некоммерческих организаций",

– заключил Боярский, подчеркнув актуальность проблем трансплантации и донорства костного мозга.

По его словам, операции по пересадке ждут 4 тысячи россиян, тогда как в донорской базе имеется лишь 300 подходящих имен. Депутат отметил, что потенциальными донорами также стали сотни россиян, которые приобщились к акции в день донора, 14 июня. Ее провели Центр поддержки гражданских инициатив совместно с Русфондом и Благотворительным фондом "ДаДобро".

