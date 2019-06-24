Кадровые перестановки: глава Ингушетии объявил о досрочной отставке

Юнус-Бек Евкуров лично обратился к президенту РФ

Глава Республики Ингушения Юнус-Бек Евкуров сообщил о добровольном уходе с руководящего поста. По его словам, он лично попросил президента освободить его от высокой должности.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики",

– говорится в его обращении на официальном сайте Республики.

Юнус-Бек Евкуров обратил внимание на разобщенность в возглавляемом им регионе, отметив, что виноваты в этом и власть, и общественные, и религиозные организации. Он также отметил, что каждый стоит на распутье и выбирает между личной пользой и интересами Республики.

Итоговое решение зависит от "воспитания и идеалов". Юнус-Бек Евкуров, который возглавил Ингушетию в октябре 2008 года, призвал все "заинтересованные стороны" определиться с выбором, как это сделал он. Объявив о сдаче своих полномочий, политик пообещал "делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии".