Сжалились: Россия сняла часть санкций с Украины

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Россия сняла часть с санкций с Украины и разрешила перевозки через нашу страну подсанкционных товаров из Незалежной. Об этом рассказал председатель политисполкома партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
По его словам, этот вопрос решился после его встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию РФ",
– цитирует Медведчука "Интерфакс".
Политик считает, что такие шаги показывают, что Москва готова к налаживанию отношений с Киевом.
Стоит отметить, что на сайте правовой информации РФ действительно есть документ о внесении изменений 24 июня в указ "О применении отельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".
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