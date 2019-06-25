Сжалились: Россия сняла часть санкций с Украины

Москва готова наладить отношения с Киевом

Россия сняла часть с санкций с Украины и разрешила перевозки через нашу страну подсанкционных товаров из Незалежной. Об этом рассказал председатель политисполкома партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, этот вопрос решился после его встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию РФ",

– цитирует Медведчука "Интерфакс".

Политик считает, что такие шаги показывают, что Москва готова к налаживанию отношений с Киевом.

Стоит отметить, что на сайте правовой информации РФ действительно есть документ о внесении изменений 24 июня в указ "О применении отельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".