Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сжалились: Россия сняла часть санкций с Украины

Фото: www.globallookpress.com
Москва готова наладить отношения с Киевом

Россия сняла часть с санкций с Украины и разрешила перевозки через нашу страну подсанкционных товаров из Незалежной. Об этом рассказал председатель политисполкома партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, этот вопрос решился после его встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию РФ",

цитирует Медведчука "Интерфакс".

Политик считает, что такие шаги показывают, что Москва готова к налаживанию отношений с Киевом.

Стоит отметить, что на сайте правовой информации РФ действительно есть документ о внесении изменений 24 июня в указ "О применении отельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

Действиями Мишико руководили западные спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей