Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Госдуме предложили осторожно относиться к желающим получить ВНЖ в России гражданам Грузии

Фото: www.globallookpress.com
Депутат от фракции ЛДПР призвал более внимательно проверять жителей соседнего государства

Госдума 25 июня в первом чтении приняла законопроект, касающийся упрощенной выдачи вида на жительство и разрешений на временное проживание некоторым людям. Первый зампред Комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев, выступая с речью во время обсуждения документа, отметил, что из-за ситуации в Грузии стоит более осторожно подходить к гражданам этой страны, которые едут в Россию и хотят здесь остаться на долгий срок.

"Гарантии безопасности были сняты, там (в Грузии. – прим. ред.) были абсолютно русофобские плакаты и выступления. (…) Грузинская сторона сняла все гарантии безопасности для РФ, поэтому здесь надо очень внимательно смотреть на тех, кто хочет получить такие права, тех, кто хочет въехать в РФ с территории Грузии",

– цитирует депутата "Дума ТВ".

Документ направлен на создание более легких условий порядка предоставления ВНЖ и разрешения на временное проживание русскоязычным жителям других стран и лицам без гражданства, которые хотят трудиться и жить в России. Законопроект предусматривает выдачу документов без того, чтобы правительство выдавало квоту иностранцам, рожденным в РФ. Это коснется и жителей других государств, которые официально оформили отношения с россиянами, и тех, кто развивает отечественную экономику, инвестируя в нее определенный объем денег, значения которого установит кабмин. Положения также утверждают упрощенное получение документов военнослужащим и тем, кто стал участником программы по переселению соотечественников.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

Действиями Мишико руководили западные спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей