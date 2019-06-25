В Госдуме предложили осторожно относиться к желающим получить ВНЖ в России гражданам Грузии

Депутат от фракции ЛДПР призвал более внимательно проверять жителей соседнего государства

Госдума 25 июня в первом чтении приняла законопроект, касающийся упрощенной выдачи вида на жительство и разрешений на временное проживание некоторым людям. Первый зампред Комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев, выступая с речью во время обсуждения документа, отметил, что из-за ситуации в Грузии стоит более осторожно подходить к гражданам этой страны, которые едут в Россию и хотят здесь остаться на долгий срок.

"Гарантии безопасности были сняты, там (в Грузии. – прим. ред.) были абсолютно русофобские плакаты и выступления. (…) Грузинская сторона сняла все гарантии безопасности для РФ, поэтому здесь надо очень внимательно смотреть на тех, кто хочет получить такие права, тех, кто хочет въехать в РФ с территории Грузии",

– цитирует депутата "Дума ТВ".

Документ направлен на создание более легких условий порядка предоставления ВНЖ и разрешения на временное проживание русскоязычным жителям других стран и лицам без гражданства, которые хотят трудиться и жить в России. Законопроект предусматривает выдачу документов без того, чтобы правительство выдавало квоту иностранцам, рожденным в РФ. Это коснется и жителей других государств, которые официально оформили отношения с россиянами, и тех, кто развивает отечественную экономику, инвестируя в нее определенный объем денег, значения которого установит кабмин. Положения также утверждают упрощенное получение документов военнослужащим и тем, кто стал участником программы по переселению соотечественников.