Совершеннолетние в России может "помолодеть"

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Накануне Дня молодежи, который в России отметят 27 июня, от ведомства, курирующего этот праздник, поступило оригинальное предложение – снизить возраст совершеннолетия. Идея приглянулась самому молодому депутату Госдумы, первому зампреду Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, представителю от фракции ЛДПР Василию Власову.
"Я считаю, что мы должны идти по пути прогрессивного мира",
– заявил законодатель, отметив, что нижняя палата парламента должна обратить внимание на инициативу Росмолодежи и поддержать ее, передает "Дума ТВ".
Власов предложил привлечь к обсуждению данного вопроса экспертов, организовав круглый стол.
В среду, 26 июня. об изменении возраста совершеннолетия обмолвился глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев. Одним из аргументов, которые он привел, стало утверждение, что "дети взрослеют раньше", передает РИА "Новости".
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