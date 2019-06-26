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Совершеннолетние в России может "помолодеть"

Фото: www.globallookpress.com
Идея нашла отклик в Госдуме

Накануне Дня молодежи, который в России отметят 27 июня, от ведомства, курирующего этот праздник, поступило оригинальное предложение – снизить возраст совершеннолетия. Идея приглянулась самому молодому депутату Госдумы, первому зампреду Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, представителю от фракции ЛДПР Василию Власову.  

Василий Власов. Фото: duma.gov.ru

"Я считаю, что мы должны идти по пути прогрессивного мира",

– заявил законодатель, отметив, что нижняя палата парламента должна обратить внимание на инициативу Росмолодежи и поддержать ее, передает "Дума ТВ".  

Власов предложил привлечь к обсуждению данного вопроса экспертов, организовав круглый стол.  

Александр Бугаев. Фото: Николай Галкин/ТАСС

В среду, 26 июня. об изменении возраста совершеннолетия обмолвился глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев. Одним из аргументов, которые он привел, стало утверждение, что "дети взрослеют раньше", передает РИА "Новости".

Ксения АНДРЕЕВА
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