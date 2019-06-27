Москва якобы пытается подорвать американскую демократию

В США начались дебаты кандидатов в президенты страны. Во время дискуссии представителей Демократической партии мэр Нью-Йорка, который хочет возглавить Белый дом в 2020-м, Билл Де Блазио заявил, что Россия – главная геополитическая угроза для США.

"Потому что она пытается подорвать нашу демократию. Она делает чертовски хорошую работу, и мы должны остановить ее",

- цитирует политика USA Today.

При этом Де Блазио не стал уточнять, что именно, по его мнению, делает Россия. Другие кандидаты в ходе дебатов, отмечает издание URA.RU, говорили о том, что США угрожает, в основном, Китай, Дональд Трамп, а еще ядерное оружие и изменение климата.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал телеканалу RT слова мэра Нью-Йорка. Эксперт считает, что тема "страшной России" стала проходной в США, за которую можно получить политические очки. А обещание покорить РФ может помочь кандидату выиграть выборы, ведь "дух русофобии даёт автоматическую поддержку".

Однако Де Блазио это не помогло. По итогам дебатов, он не оказался среди лидеров. Победителем спора назвали конгрессвумен Тулси Габбард.