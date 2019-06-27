"Единая Россия" взяла под контроль распределение субсидий во Владимирской области

Депутаты проследят, чтобы бюджетные деньги тратились строго по назначению

Во Владимирской области претерпел изменения закон о межбюджетных отношениях. Коррективы разработали и внесли представители "Единой России", руководствуясь рекомендациями Минфина.

Теперь депутаты будут контролировать распределение бюджетных денег в регионе. Это, по мнению заместителя председателя Заксобрания Владимирской области, руководителя фракции "Единая Россия" Вячеслава Картухина, позволит учитывать, прежде всего, интересы жителей, а не должностных лиц.

"Законодательное собрание – это коллегиальный орган, в котором представлены разные политические силы, и его решение будет взвешенным и объективным",

– отметил партиец, напомнив, что подобная практика существует во многих регионах РФ.

Любопытно, что в начале заседания представитель губернатора предложил не рассматривать данный законопроект, сославшись на неосведомленность администрации. Между тем инициатива прозвучала еще 14 июля. Остается только догадываться, почему команда руководства 33 региона не донесла информацию до его главы.

Изменения все же были утверждены. За прозрачную схему перераспределения бюджетного финансирования проголосовало большинство депутатов.

Ранее, куда направить 40% средств из областной казны, на которые ремонтировались дороги, модернизировалась сфера ЖКХ, переселялись люди из аварийных домов, решал лично губернатор. Остальные 60% субсидий распределялись законом об областном бюджете.