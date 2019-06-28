Лидеры БРИКС соберутся в России

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Встреча руководителей стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики) состоится летом 2020 года в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин главе ЮАР Сирилу Рамафосе в пятницу, 28 июня.
Лидеры пообщались на полях G20 в японской Осаке. Как передает пресс-служба Кремля, Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента и пригласил его принять участие в саммите "Россия-Африка", который состоится 24 октября 2019 г. в Сочи. Глава ЮАР заверил, что рад принять приглашение и предложил и далее развивать отношения между странами.
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