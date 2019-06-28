Фасады зданий украсят граффити от "Молодой гвардии"

Активисты движения запустили творческий проект

По инициативе "Молодой Гвардии Единой России" 27 июня стартовал масштабный конкурс #СтеныСмыслов. Его участникам вплоть до 30 октября предстоит придумать сюжеты социально значимых граффити. Самые интересные проекты будут реализованы. Победителям позволят разрисовать фасады зданий в туристических и курортных городах.

Принимаются работы, в том числе в формате 3D-рисунков, не противоречащие нормам морали и этики, пропагандирующие ЗОЖ, поднимающие темы экологии. Среди номинаций - "Имена России" и "Символ страны и регионов". Можно творить и на свободную тему.

Таким образом, "Молодая гвардия" поможет легализовать уличное искусство, прекратив борьбу между художниками и управляющими компаниями, которые закрашивают урбан-шедевры мастеров-любителей. Граффити победителей будут красоваться в согласованных местах, пообещал председатель Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов.

"Благодаря конкурсу #СтеныСмыслов, мы хотим предоставить молодому поколению площадку для выражения своего творческого потенциала. Самое главное, все работы должны отражать социальные проблемы общества и яркие идеи, смыслы для их решения",

– отметил Давыдов, добавив, что молодые депутаты намерены заступиться за поклонников уличного искусства и договориться с региональными парламентами о разрешении размещать граффити в упрощенном порядке.