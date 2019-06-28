В "Единой России" признали игры на детских площадках небезопасными

Активисты партии выявили более полутора тысяч нарушений

Не все детские городки, которые в последнее время активно устанавливаются во всех городах страны, соответствую требованиям безопасности. К такому выводу пришли активисты "Единой России" после двухмесячной проверки состояния игровых площадок в 50 регионах.

Мониторинговая группа обошла три тысячи объектов. В результате "Народный контроль" партии обнаружил 1552 нарушения, рассказала координатор проекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.

"Информация о них (нарушениях) передавалась в администрации муниципалитетов, управляющим компаниям, товариществам собственников недвижимости с требованием устранить выявленные недостатки. Пятая часть недостатков уже устранена",

– заверила парламентарий.

Кувычко подчеркнув остроту проблемы безопасности мест, где проводят свой досуг дети. По ее словам, данная тема весьма актуальна, многие площадки не просто далеки от идеала, их состояние не дотягивает даже до удовлетворительного.

"Я сама принимала участие в ряде проверок в разных городах страны, и везде мы находили моменты, которые, при неблагоприятном развитии событий, могли нести угрозу здоровью и жизни детей",

– заявила координатор партпроекта.

Среди болевых точек, которые вскрыли активисты "Народного контроля", – плачевное состояние игрового и спортивного оборудования, ограждений и покрытия, нерабочие фонари, а также их отсутствие, на многих площадках не было информационных стендов с инструкциями, элементарных скамеек и урн.

Партийцы проследят, чтобы все недочеты были исправлены. В противном случае они намерены дойти до прокуратуры.