ЦУ для Киева: в Москве назвали условие для встречи "нормандской четверки"

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Прежде чем думать о переговорах в "нормандском формате", Незалежной нужно провести масштабную работу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что последнее время на фоне смены власти на Украине многим не дает покоя потенциальная встреча "четверки".
Однако реанимировать формат пока рановато, поскольку руководство РФ еще не понимает, что из себя представляет Владимир Зеленский. Об этом, подчеркнул Песков, не раз говорил Владимир Путин.
"Сейчас многие подходы нового руководства Украины по-прежнему остаются непонятными, они отчетливо не артикулируются, требуют прояснения. А для того, чтобы собираться в "нормандском формате", нужно сначала сделать домашнюю работу",
– пояснил спикер Кремля в интервью ТК "Россия24".
Также Песков раскрыл детали предстоящего разговора Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в рамках саммита G20, который проходит в эти дни в японской Осаке. Встреча с немецким премьером намечена на субботу, 29 июня. Не исключено, что стороны обсудят собрание "нормандской четверки", которое президент Франции Эммануэль Макрон запланировал на это лето.
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