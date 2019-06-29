Соратников Навального заподозрили в фабрикации подписей

Заявление главы штаба Любови Соболь Леонида Волкова прокомментировал член партии "Яблоко" Сергей Митрохин

Один из ближайших людей к Алексею Навальному из его окружения – Леонид Волков – на своей странице в Twitter сделал громкое заявление. Он рассказал о том, что якобы в Москве есть специальный офис, работники которого "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По словам Леонида Волкова, среди тех, в пользу кого проводились фальсификации, оказались актер Андрей Соколов, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин и другие. Сам Митрохин рассказал, что поблагодарил Волкова за информацию и попросил его прислать подробности. "Он до сих пор не прислал", – цитирует РИА Новости члена партии "Яблоко".

Возникает вопрос, кто стоит за подобной провокацией. "Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были", – рассказал Сергей Митрохин. Он добавил, что это всего лишь одна из его версий и никаких доказательств у него нет. "Но заинтересованность тут весьма очевидна", – подчеркнул политик.

Он добавил, что с пониманием относится к возможным провокациям и негативным эмоциям в свой адрес, поскольку не дает многим конкурентам провести своих людей в столичный парламент. Напомним, Сергей Митрохин является кандидатом от 43-го округа Москвы. По нему также проходит Любовь Соболь.

Да этого еще одним возможным кандидатом в депутаты Мосгордумы от 43-го округа была Нюта Федермессер. Однако она была вынуждена отозвать свое решение. Этот поступок основательница благотворительного фонда "Вера" объяснила неготовностью к потокам грязи, которые пролились на нее после начала конкуренции с Любовью Соболь.