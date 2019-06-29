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Замминистра финансов Сергей Сторчак утверждает, что Россия не станет платить взносы в ПАСЕ до 30 июня.
По его словам, решение о возвращении Москвы в организацию пока не зафиксирован на бумаге, а значит РФ никому ничего не должна.
"Мы никому еще ничего не должны. Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства. А из-того, что сейчас на уровне политическом обсудили вопросы и установили сумму платежа, это еще ничего не значит",
– цитирует Сторчака РИА "Новости".
Замминистра финансов отметил, что конкретная сумма платежей будет известна после составления графика.
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