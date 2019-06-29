Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва отказалась платить ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
РФ не будет давать деньги, пока возвращение в организацию не оформят официально на бумаге

Замминистра финансов Сергей Сторчак утверждает, что Россия не станет платить взносы в ПАСЕ до 30 июня.

По его словам, решение о возвращении Москвы в организацию пока не зафиксирован на бумаге, а значит РФ никому ничего не должна.

"Мы никому еще ничего не должны. Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства. А из-того, что сейчас на уровне политическом обсудили вопросы и установили сумму платежа, это еще ничего не значит",

цитирует Сторчака РИА "Новости".

Замминистра финансов отметил, что конкретная сумма платежей будет известна после составления графика.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

"Прекрасный парень": Путин впечатлил неугомонного Трампа

Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей