РФ не будет давать деньги, пока возвращение в организацию не оформят официально на бумаге

Замминистра финансов Сергей Сторчак утверждает, что Россия не станет платить взносы в ПАСЕ до 30 июня.

По его словам, решение о возвращении Москвы в организацию пока не зафиксирован на бумаге, а значит РФ никому ничего не должна.

"Мы никому еще ничего не должны. Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства. А из-того, что сейчас на уровне политическом обсудили вопросы и установили сумму платежа, это еще ничего не значит",

– цитирует Сторчака РИА "Новости".

Замминистра финансов отметил, что конкретная сумма платежей будет известна после составления графика.