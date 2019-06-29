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В Германии требуют снять блокаду с России

Фото: www.globallookpress.com
Введенные ограничения приносят пользу Москве, признали в Берлине

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг считает, что Германии нужно немедленно отказаться от санкций против России.

По ее словам, ограничения лишь помогли Москве наладить сельское хозяйство.

"В то же время наши фермеры больше не имеют возможности поставлять туда свои продукты. Что касается других отраслей, Россия все больше ориентируется на Китай",

цитирует Швезиг Hamburger Abendblatt.

Она также подчеркнула, что "Северный поток – 2" необходим Берлину для решения перед переходом на другие виды энергии.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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