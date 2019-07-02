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Рейтинг оппозиции перед выборами в Мосгордуму не превышает 6%

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Авилов Александр
Лишь 6% москвичей готовы голосовать за несистемного кандидата по своему округу

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование и выяснил, что 29% жителей столицы отдали бы свой голос на выборах в Мосгордуму за провластного кандидата. Представителя парламентской партии готовы поддержать 18% населения города.

"Заметили начало сбора подписей на улицах города в поддержку кого-либо из кандидатов/партий 28%. При этом о готовности поставить подпись в поддержку выдвижения сказали только 7%",

– сообщают специалисты ВЦИОМ.

Впрочем, больше половины москвичей (69%) нравится ситуация в их районе, а 24% горожан недовольны положением дел. Многие (51%) подчеркивают, что их район за последние 1,5-2 года стал удобнее и приятнее. При этом 32% населения не заметили никаких перемен, а 14% говорят о снижении уровня комфорта.

Среди опрошенных центром москвичей, как говорится в исследовании, 44% планируют поучаствовать в выборах в Мосгордуму. Из этого количества человек 28% точно пойдут голосовать, 16%, вероятно, посетят избирательные участки, а вот 29% горожан пока не определились.

Между тем, лишь 8% москвичей точно знают, кого поддержат на выборах, у 12% респондентов пока есть несколько кандидатов на примете, но большинство опрошенных еще не решили, за кого они бы проголосовали.

Специалисты ВЦИОМ также узнали, из каких источников население черпает информацию о выборах и кандидатах в депутаты. Так, 38% горожан используют новостные интернет-порталы, 19% – листовки и буклеты в почтовых ящиках, целых 17% смотрят соответствующие ролики на YouTube. Районные и окружные газеты также рассказывают о грядущих выборах, их читают 16% опрошенных, еще столько же просматривают локальные группы в социальных сетях.

Интерес к встречам с кандидатами в депутаты выразили 11% респондентов, еще 4% "считают удобными разговоры с агитаторами на пикетах по сбору подписей, а с агитаторами, которые ходят по домам – 2%", отмечают специалисты центра. 

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019-го. 

Отдел информации
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