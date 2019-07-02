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Лукашенко пугает призывников вхождением в состав России

Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by
Бацька раскритиковал мужскую половину страны за трусость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что если граждане Республики мужского пола не хотят служить в армии и защищать свою Родину, он может обратиться за помощью в обороне государства к НАТО или России. Свой грозный спич он произнес в ходе выступления на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.

"Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему. В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину", – заявил Лукашенко.

Он выразил недовольство комментариями в интернете по поводу бурной полемики, развернувшейся вокруг поправок в закон, касающийся службы в армии. Причем ни под одним документом сам президент еще не поставил своей подписи. По его словам, больше всех реформами недовольны борцы за суверенитет и независимость страны. Лукашенко отметил тех пользователей, которые считают, что в армии должны служить "простые граждане", а другие получать образование или жить за границей. Лидер нации таким ответил, что у него есть несколько вариантов, как защищать Отечество, например, обратиться за помощью к НАТО.

Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by

"Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я – нет", – подчеркнул глава государства.

Также он отказался принимать принимать помощь у России.

"Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", – цитирует Лукашенко его официальный портал.

По мнению белорусского лидера, у страны есть только третий вариант, а именно умение защищать себя самостоятельно.

Елена УСОВА
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