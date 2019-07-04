"Рисовали подписи": как оппозиция проводит избирательную кампанию в Мосгордуму

Шансы кандидатов-скандалистов оценили российские политологи

Процесс сбора подписей в поддержку претендентов на участие в выборах в Мосгордуму выходит на финишную прямую. Он заканчивается в ближайшую пятницу, 5 июля. Документы принимаются не позднее субботнего вечера.

Между тем эксперты предполагают, что кандидаты от оппозиции подписи попросту "рисовали". Данную версию поддержал директор Центра политического анализа Павел Данилин. В этом контексте он напомнил о воскресном мероприятии под названием "Московский день подписи". Массовая акция, скорее, провалилась, так как массы народна она не собрала, констатировал политолог. На нее пришло не больше полутора тысяч москвичей.

"Мы видим, учитывая скандалы с [оппозиционным кандидатом кампании по выборам депутатов Мосгордумы, юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью] Соболь и прочее, что есть серьезные опасения по поводу того, что многие представители несистемной оппозиции банальным образом рисовали подписи",

- заявил Данилин в беседе с корреспондентом "Утро.ру".

Эксперт выразил надежду, что при проверке подписей Мосгордумой, за которой будут наблюдать представители Центра и Общественной палаты Москвы, удастся купировать скандалы и разобраться, где подлинные подписи, а где "реально рисованные".

Так называемая несистемная оппозиция, дабы замаскировать свою политически беспомощность, пытается "хайпануть" на шумихе. Чего стоит недавняя история со сборщиками подписей, нанятых вышеупомянутой Любовью Соболь. По ее словам, люди "в масках облили куб фекалиями и скрылись с места". Однако поговаривают, что это была спланированная провокация для пиара. Вот таких кандидатов язык не поворачивается назвать оппозицией, возмутился директор Международного Института Новейших Государств Алексей Мартынов.

"Эта незначительная группа так называемых несистемных оппозиционеров, которая кучкуется вокруг [политика и общественного деятеля Алексея] Навального и компании, они почему-то монополизировали, по крайней мере, в медиапространстве звание оппозиционеров. Занимаются они, в основном, скандальным хайпом для привлечения внимания потенциальных или уже реальных действующих спонсоров. И, в общем-то, им плевать на результаты и на мнение избирателя. Главное – побольше скандала",

– заключил политолог.

С ним согласен его коллега из Высшей школы экономики Олег Матвейчев. По словам эксперта, действия оппозиционеров не имеют отношения к реальному политическому процессу. Они не пытаются завоевать симпатию избирателей. Их выдвижение, полагает собеседник "Утра", – это все лишь "разовая провокация", чтобы прославиться в виртуальной Москве.

"Все равно одного интернета недостаточно. Ты можешь там прошуметь, но, когда начинается работа типа сбора подписей, когда нужно, чтобы ходили куча сборщиков, юристов, нотариусов и т.д., если нет навыка в этой работе, человек не способен даже этот фильтр пройти. Это не посты в интернете делать и SMMщиками их разгонять. Совершенно другая история. Поэтому сейчас весь шум, который производится, – это просто провоцирование внимания к себе в интернете",

– резюмировал политолог Российской ВШЭ Матвейчев.

К слову, как пишет "Версия", сторонников Навального подозревают в нападении на агитационный пикет у метро "Сокольники" кандидата в городской парламент по 45 избирательному округу Марии Коледы. Об этом она сообщила со своей страницы в соцсети "ВКонтакте", пригрозив налетчикам заявлением в полицию.

"Я в шоке. Я не понимаю, мы за честные выборы или за бандитский беспредел?!", – недоумевала Мария, против которой развернул сетевую войну другой кандидат от оппозиции Илья Яшин. Его аккаунт в "ВК" полон обвинений в адрес Коледы.

Напомним, о старте избирательной компании в Московскую городскую думу было объявлено 6 июня. Предвыборная гонка закончится осенью. Выборы в парламент столицы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

В этом году отдать предпочтение тому или иному кандидату можно с помощью современных технологий. Наблюдать за ходом электронного голосования будет особый Общественный штаб. Первопроходцами станут избиратели трех округов. От того, как пройдет эксперимент, будет зависеть, приживется ли данная процедура на выборах, или ее нужно будет скорректировать, отметил зампредседателя Общественной палаты Алексей Венедиктов.

"Исходя из этого, наше предложение – внутри штаба по наблюдению создать электронный штаб или "е-штаб" для того, чтобы эти члены общественной палаты и привлеченные эксперты сосредоточились на проведении, подсчете, объяснении того, как пройдет электронное голосование в этих трех округах",

– цитирует Венедиктова "Независимая газета".

Возглавит "е-штаб" член Общественной палаты, бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух.