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Итальянцы в восторге от приезда Путина в Рим

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Визит российского лидера в Республику начался со встречи с Папой Римским

В четверг президент России Владимир Путин прилетел в Италию с однодневным официальным визитом. Глава государства проведет переговоры со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте.

Как сообщает Twitter "Кремлевский пул РИА",безопасность Путина будет обеспечивать тысяча местных полицейских и агентов спецслужб.

"Ездить по Италии будет на Аурусе. Итальянцы говорят, переживали, что улицы окажутся слишком узкими для президентского лимузина, но, кажется, места хватило", – отмечается в Сети.


Появилось и видео, на котором президентский лимузин Aurus сопровождает целый отряд полицейских-мотоциклистов, а также несколько автомобилей поддержки. Также можно разглядеть большое количество встречающих российского лидера.


Ранее сегодня депутат парламента Мара Карфанья, представляющая фракцию Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" у себя в соцсети иронически поблагодарила Путина за чистоту на улицах Священного города.


"Учитывая усердие, с которым был убран Рим для прибытия Путина, и учитывая, что в мире есть 196 суверенных государств – мы предлагаем приглашать глав государств каждые 186 дней. Это единственный способ держать мусор подальше от города", – заметила итальянка.

Добавим, что сразу по прилету глава государства отправился в гости к Папе Римскому Франциску. Он прошел по залам Апостольской библиотеки в сопровождении церемониального корпуса Ватикана, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, российской делегации, в которую вошли министр здравоохранения Вероника Скворцова, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Наши журналисты, которые работают на встрече Путина с понтификом, в Сети поделились фотографиями подарков, которые они получили в Ватикане.


Широко освещают визит президента России и местные СМИ. Так, газета Il Secolo XIX вышла с заголовком "Путин в Италии на фоне страхов американцев". Автор статьи отмечает большое внимание к этой поездке лидера РФ со стороны посольства США в Риме, которое пытается понять, какие настроения скрываются за официальными заявлениями между "желто-зеленой" Италией и Россией.

"Папа и Путин в третий раз лицом к лицу, на повестке дня Украина, ядерное разоружение, Сирия и гуманитарные вопросы", – гласит заголовок Il Messagero. Издание перечисляет большой список тем, которые российский президент намерен обсудить во время своих римских встреч. "Кризис на Украине, в Ливии и в Венесуэле, сложный иранский атомный вопрос, европейские санкции в отношении Москвы доминируют над экономическими темами, являющимися центральными, учитывая прекрасные итало-российские отношения, которые более двухсот лет признаются стратегическими", утверждается в публикации.

Добавим, что после всех рабочих встреч запланирован ужин, на котором будет около ста приглашенных гостей, в том числе бизнесменов. Помимо этого Путин перед отъездом встретится со "свои старым другом", как пишут СМИ, Берлускони "для короткого приветствия".

Елена УСОВА
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