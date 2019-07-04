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"Единая Россия": люди должны подробно узнать о нацпроектах

Фото: er.ru
Актуальную информацию россияне смогут узнать из соцсетей

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" начнет адресно информировать россиян о нацпроектах, используя специальные тематические сообщества в социальных сетях, организуя встречи с депутатами и консультации в общественных приемных. 

"По данным ВЦИОМ, лишь 2% населения нашей страны хорошо понимают конкретику нацпроектов... Людей интересует то, что происходит на расстоянии вытянутой руки: когда, где и какие детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты будут построены", –

сказал Турчак на совместной стратегической сессии партии и правительства, прошедшей в преддверии Политической конференции ЕР, которая пройдет 5 июля в Москве.

Политик добавил, что сообщества в соцсетях будут наполняться адресно, с учетом регионов и интересов пользователей и подчеркнул, что вопрос информирования является одним из самых важных.

"Например, молодым родителям будет предложена группа "Нацпроекты глазами родителей", в которой собрана информация из всех нацпроектов, которые их касаются", –

объяснил секретарь Генсовета ЕР.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в своей статье "Единая Россия" – курс на перемены" назвал национальные проекты абсолютным приоритетом в работе партии. По словам председателя ЕР, необходимо подробно рассказывать людям о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе. При этом нужно также установить систему обратной связи и наладить работу со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе и с некоммерческими организациями, сообщается на сайте "Единой России".

Валентина МАЙОРОВА
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