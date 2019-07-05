Нибиру
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Украина должна отвечать за свою часть минских соглашений, полагает руководитель РФ Владимир Путин. Вместо этого, отметил он, Киев сваливает всю ответственность на Москву даже в тех ситуациях, в которых от нее ничего не зависит.
Поэтому, заявил глава государства, следует "спокойненько разобраться, кто, что должен сделать". Так, например, в договоренностях сказано, что между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса должна прекратиться финансовая путаница. Перво-наперво, уверен Путин, надо взять и отменить распоряжение пятого президента Петра Порошенко об экономической блокаде регионов. Данный указ расходится с пунктами минских соглашений.
"Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них! Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда?",
– цитирует Владимира Владимировича ТАСС.
Российский лидер обратил внимание на то, что на Украине по сей день не подписан принятый закон об амнистии, передает НСН.
В четверг, 4 июля, Владимир Путин посетил Италию, напоминает "Комсомольская правда". Официальный визит был краткосрочным. За один день один из влиятельных политиков в мире встретился с Папой Римским Франциском, итальянским коллегой Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. В аэропорту российского президента провожал его старый друг Сильвио Берлускони.
Вашингтон не смущает ложь во имя собственной выгоды