Европейские коллеги, по мнению президента России, не замечают бездействия Незалежной

Украина должна отвечать за свою часть минских соглашений, полагает руководитель РФ Владимир Путин. Вместо этого, отметил он, Киев сваливает всю ответственность на Москву даже в тех ситуациях, в которых от нее ничего не зависит.

Поэтому, заявил глава государства, следует "спокойненько разобраться, кто, что должен сделать". Так, например, в договоренностях сказано, что между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса должна прекратиться финансовая путаница. Перво-наперво, уверен Путин, надо взять и отменить распоряжение пятого президента Петра Порошенко об экономической блокаде регионов. Данный указ расходится с пунктами минских соглашений.

"Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них! Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда?",

– цитирует Владимира Владимировича ТАСС.

Российский лидер обратил внимание на то, что на Украине по сей день не подписан принятый закон об амнистии, передает НСН.

В четверг, 4 июля, Владимир Путин посетил Италию, напоминает "Комсомольская правда". Официальный визит был краткосрочным. За один день один из влиятельных политиков в мире встретился с Папой Римским Франциском, итальянским коллегой Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. В аэропорту российского президента провожал его старый друг Сильвио Берлускони.