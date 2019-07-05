"Единая Россия" введет новые правила для участников праймериз

Отбирать кандидатов будут по нескольким критериям

В "Единой России" хотят ужесточить требования к потенциальным кандидатам. Если предложения будут одобрены, то до участия в предварительном голосовании (ПГ) будут допущены только авторы реализованных соцпроектов и неравнодушные партийцы, которые должны предоставить доказательства оказанной помощи.

В противном случае подать заявку будет невозможно. Однако на этом перечень критериев не заканчивается, уточнил замсекретаря Генсовета партии, депутат Годумы Виктор Селиверстов.

"При подаче документов на участие в предварительном голосовании, кандидат должен будет заполнить онлайн-заявку на сайте ПГ, в которой будут отражены новые критерии – кандидаты должны будут указать ключевые изменения или инициативы, ради которых они идут во власть",

- разъяснил партиец, отметив, что в остальном участника праймериз ожидает стандартная процедура.

Она по-прежнему остается открытой. Победителя, как и раньше, будут выбирать обычные люди. Но предложения еще будут дорабатываться, подчеркнул парламентарий.

"Мы подготовим материалы и обсудим этот вопрос на Съезде",

– подытожил он.

В эти дни в Москве проходит ежегодная конференция "Единой России". Мероприятие собрало порядка 450 партийцев. Их ожидают две панельные дискуссии и три креативные сессии. Завершит масштабный форум пленарное заседание, на котором будет принята резолюция. Его возглавит председатель "Единой России", премьер-министр страны Дмитрий Медведев.