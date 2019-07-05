СМИ сообщили об аресте двух россиян в Ливии

Москва проверяет тревожную информацию

Ливийские силовики арестовали двух граждан России. Их обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в североафриканской стране. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Причем арест осуществлен еще в мае.



В письме государственных прокуроров международно-признанного правительства в Триполи говорится, что русские были вовлечены в "обеспечение встречи" с Саифом аль-Исламом Каддафи, беглым сыном свергнутого ливийского правителя и потенциальным кандидатом на выборах, который имеет поддержку некоторых чиновников в Москве, говорится в сообщении.

Имена и фамилии арестованных не приводятся.

У подозреваемых изъяты ноутбуки и карты памяти, доказывающие, что россияне работали на компанию, которая "специализируется на оказании влияния на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах", включая Ливию, следует из письма, заверенного печатью генеральной прокуратуры. Два ливийских правительственных чиновника, непосредственно ознакомленные с делом, подтвердили подлинность документа.

Один из них сказал, что россияне встречались с Саифом аль-Исламом дважды между их прибытием в Ливию в марте и их арестом в мае. По его словам, они также признались в участии в кампании по влиянию на выборы на Мадагаскаре.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что на Смоленской площади обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, однако официального уведомления от ливийской стороны не было, пишет РИА "Новости".

"Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам", - уведомили в МИД.

Позже в пятницу стало известно, что арестованными оказались сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей, которые проводили в Ливии социологические исследования. По данным "Интерфакса", среди задержанных – глава полевой группы. Фонд пытался договориться об их освобождении, для чего с мая месяца вел тайные переговоры. Кроме того, источник агентства в организации заявил, что россиянам до сих пор официально не предъявлено обвинений.

