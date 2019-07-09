Инициативы "Единой России" станут частью закона о местном самоуправлении

Поправки выдвинул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак

Госдума во втором чтении единогласно поддержала корректировку ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Проект закона предложил вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России Андрей Турчак.

В документе прописаны альтернативные меры наказания муниципальных депутатов за недостоверные или неполные сведения в декларациях о доходах и расходах. Новая инициатива предполагает наказывать законодателей предупреждением или освобождать их от должности, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе. Сейчас нарушителей ожидает только одно наказание – лишение депутатского мандата, отметил партиец.

"Известны случаи массового сложения полномочий муниципальных парламентариев из-за различных нарушений при подаче деклараций и ошибок в представленных сведениях. В результате применяемых мер работа ряда органов местного самоуправления оказывалась парализованной",

– вспомнил Турчак, добавив, что благодаря нововведению можно будет сохранить опытных парламентариев и не отпугнуть потенциальных кандидатов.

"Надо помнить, что сельские и муниципальные депутаты при высокой нагрузке являются самыми близкими к людям представителями власти", – заявил секретарь Генсовета "Единой России", подчеркнув, что поправки не касаются коррупционеров.

Чтобы подготовить законопроект, представители партии встречались в регионах с местными депутатами и обсуждали необходимость данных инициатив. Альтернативные меры были одобрены среди всех парламентариев.