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Эстония восстановит памятник солдату СС

Фото: www.globallookpress.com
В Таллине утверждают, что это монумент эстонскому мужчине

Предложение активистов Консервативной народной партии (EKRE) о восстановлении дважды демонтированного постамента солдату в форме СС поддержал председатель эстонского парламента (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас.

"Это очень хорошее начинание, поскольку это был памятник эстонским мужчинам. То, что во времена правительства (экс-премьер-министра Юха) Партса полиция с собаками и перцовым газом пришла разгонять людей, которые встали на защиту памятника, было неправильно", – заявил представляющий фракцию EKRE в парламенте Пыллуаас агентству Delfi во вторник.

По его мнению, "хотя солдат на памятном знаке и был облачен в неправильный мундир, зато его враг был правильным".

В поддержку данной инициативы выступил и однопартиец Пыллуааса, евродепутат Яак Мадисон.

"Поскольку эти мужчины воевали за независимость Эстонии, то, вне всякого сомнения, мы должны чтить их память. Памятник – это самое меньшее, что мы можем для этого сделать. Если он будет в Лихула, то это будет хорошо", – подчеркнул еще один любитель нацистов.

Идею о восстановлении монумента эсэсовцам в июне высказал представитель КНП в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк.

Яак Мадисон. Фото: commons.wikimedia.org

Скандальный памятник изначально был установлен в июле 2002 г. в Пярну. Он представлял собой солдата в нацистской форме с автоматом в руках и призван увековечить память воинов 20-й эстонской дивизии СС. Текст на постаменте гласил: "Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и во имя восстановления независимости Эстонии". Однако на фоне негативной международной реакции руководство города решило его демонтировать.

В забытьи каменный эсэсовец пробыл недолго. В августе 2004-го в присутствии представителей местной власти, националистических организаций и церкви памятник восстановили, но уже на кладбище поселка Лихула. По данным "Интерфакса", всего лишь за три первых дня к фашистскому истукану наведалось свыше 80 тыс. человек.

Но и тут он простоял недолго – 2 сентября того же года под международным давлением правительство Эстонии убрало монумент, что, в свою очередь, вызвало недовольство местных националистов, устроивших акции протеста.

В сентябре 2018 г. КНП провела митинг, приуроченную к 14-й годовщине сноса памятника. В мероприятии участвовало примерно 200 человек, на время церемонии националисты установили на кладбище копию демонтированного эсэсовца.

Сейчас демонтированное изваяние находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.

Напомним, буквально на прошлой неделе комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил предложенную Россией резолюцию о борьбе с нацизмом. Документ предусматривает противодействие героизации нацистского движения, включая бывших членов организации "Ваффен СС", а также выступает против осквернения памятников борцам с нацизмом.

Елена УСОВА
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