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"Это неизбежно": Путин предсказал дружбу России с Украиной

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
По мнению президента РФ, отношения Москвы и Киева еще будут союзническими, но сейчас их портит украинская пропаганда

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что сближение России с Украиной неизбежно.

"Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал", -–

приводит РИА "Новости" слова Путина, давшего интервью для нового фильма режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". 

Также глава государства отметил, что пропаганда Киева осложняет отношения России и Украины. Как отметил Путин, "отношения на сегодняшний день непростые, и это спровоцировано вот этими тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом".

В беседе с президентом России Стоун также не удержался спросить о "вмешательстве" Москвы в американские выборы в 2016-м году.

"Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь", -– подчеркнул Путин. 

Картину Стоуна показали на фестивале в итальянской Таормине.



Андрей ДОВЛАТОВ
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