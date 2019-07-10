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Пентагоном будет временно управлять морской министр

Временным главой военного ведомства назначен американский адмирал

Министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер стал исполняющим обязанности главы оборонного ведомства страны. Об этом сообщила американская пресса со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

Президент страны Дональд Трамп хочет видеть во главе Министерства обороны Марка Эспера. Поэтому по закону он не может быть главой ведомства даже с приставкой "врио", пока его кандидатуру на этот пост будет рассматривать сенат.

О желании сделать Эспера новым министром обороны американский лидер заявил еще 21 июня, передает Military Times. Ожидается, что официальное выдвижение и слушания в сенате пройдут в ближайшее время. На время процедуры утверждения Эспер вернется на позицию министра сухопутных войск США.

Место главы Пентагона остается вакантным с 1 января. В этот день Трамп уволил с должности министра Джеймса Мэттиса из-за разногласий в вопросе вывода войск из Сирии.

Андрей ФИЛАТОВ
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