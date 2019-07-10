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"Остановился поговорить": в Кремле раскрыли детали происшествия с кортежем Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент никого не спасал, а просто пообщался с горожанами

Под колеса президентского автомобиля в Екатеринбурге никто не бросался, и глава государства не оказывал помощь пострадавшей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал ранее появившиеся в СМИ сообщения о происшествии с участием кортежа Владимира Путина в уральской столице.

"На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя. И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле",

приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

Глава государства побывал в Екатеринбурге накануне. Там он принял участие в пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации, а также встретился со студентами Уральского федерального университета, напоминает НСН.

Фото:kremlin.ru

Отвечая на вопросы учащихся, глава государства заметил, что одной из участниц встречи стало плохо, сообщал "Интерфакс". Президент прервался и попросил оказать ей помощь. Девушку вынесли из зала, после чего встреча продолжилась. Впоследствии в университете сообщили, что студентке стало лучше, госпитализация ей не понадобилась.

По сообщению газеты "КоммерсантЪ", около здания УрФУ под колеса президентского кортежа едва не попала девушка, которой национальный лидер лично оказал помощь, выйдя из автомобиля. "Пострадавшая, впрочем, не успела ни поблагодарить президента, ни спросить о том, из-за чего бежала к нему: господина Путина окружила толпа екатеринбуржцев, которые добрались до своего президента", – отмечалось в материале.

Судя по видеозаписям, сделанным очевидцами, действительности соответствует официальная версия Кремля. На опубликованных в Telegram-канале "Главный канал Екатеринбурга" кадрах видно, что автомобиль Aurus, в котором ехал президент, внезапно останавливается у толпы, которая собралась на перекрестке улиц Ленина и Тургенева, Путин выходит из машины и идет к людям. Встреча, видимо, не была запланирована, так как машины сопровождения проехали вперед и им пришлось возвращаться задним ходом. Глава государства пообщался с людьми несколько минут, затем сел в машину, и весь кортеж уехал в аэропорт.

Андрей ФИЛАТОВ
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