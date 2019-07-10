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"Конец спекуляциям": британский посол ушел в отставку на фоне скандала

Ким Даррок. Фото: PA Wire/PA Images
Дипломат сложил с себя полномочия после нападок на президента США

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок уходит в отставку из-за скандала вокруг утечки его писем с критикой американской администрации. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

В официальном заявлении Форин-офиса приводятся слова самого дипломата, передает BBC.

"Я хочу положить конец спекуляциям. Нынешняя ситуация делает невозможным выполнение моей роли так, как мне бы хотелось",

– заявил Даррок.

Ранее издание The Daily Mail процитировало фрагменты переписки посла, в которых он назвал президента США Дональда Трампа "ни на что не способным" и ненадежным". Даррок также написал, что политическая карьера американского лидера "может закончиться позором". По его словам, "российские бизнесмены", возможно, давали Трампу или членам его семьи деньги в долг.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

"Мы не верим, что его администрация станет ощутимо более нормальной, менее разлаженной, непредсказуемой и расколотой разногласиями между различными группами, менее неуклюжей в сфере дипломатии и беспомощной", – также писал представитель дипломатического корпуса.

Подлинность писем подтвердил источник CNN в правительстве Великобритании.

В ответ глава Белого дома назвал Даррока "тупым", "чокнутым" и "напыщенным" и отказался вести с ним какие-либо дела, передает Independent. По словам Дональда Трампа, Даррок "плохо послужил Великобритании". "Мы не являемся большими поклонниками этого человека", – добавил он.

За британского посла вступились премьер-министр страны Тереза Мэй и министр иностранных дел Джереми Хант. "Эти комментарии неуважительны и неуместны по отношению к нашему премьер-министру и моей стране. Ваши дипломаты высказывают свое личное мнение госсекретарю Майклу Помпео, то же самое делают и наши!" – написал министр в Twitter, обращаясь к Трампу.

Андрей ФИЛАТОВ
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