В ТАСС представят итоги первого этапа выборов в Мосгордуму 11 июля

Восьмого сентября 2019 года пройдет голосование в столичный парламент

На 11 июля уже назначена презентация общей ситуации, сложившейся в ходе июньской избирательной кампании в Мосгордуму. Текущую картину обрисует Департамент политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. Проходить пресс-конференция будет в стенах ТАСС.

Подробный отчет представят:

– Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН;

– Сергей Белоконев, глава Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ;

– Роман Ларионов, директор "Центра стратегического консалтинга";

– Александр Сперкач, директор по исследованиям Центра информационных коммуникаций "Рерайтинг";

– Максим Васильев, научный сотрудник Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ;

– Леонид Крутаков, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ;

Известно, что началась предвыборная борьба с череды громких скандалов, а продемонстрированные потенциальными кандидатами методы сбора подписей были не самыми "чистыми". Некоторые кандидаты использовали запрещенные приемы политической борьбы: шантаж, провокации и подтасовка.

За месяц были созданы целые "фабрики" по фальсификации автографов. Много обманутых волонтеров и людей, которые находятся под угрозой уголовного наказания – все это результат политической борьбы пока только за право претендовать на кресла депутатов в Мосгордуме.

Планируется, что во время презентации будут представлены не только итоги сбора подписей и выдвижения кандидатов, но также будет проведен подробный анализ их активности в медиа-пространстве. Более того, участники пресс-конференции обсудят все основные программные тезисы выдвиженцев, возникшие нарушения и скандальные ситуации.