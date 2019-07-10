В ТАСС представят итоги первого этапа выборов в Мосгордуму 11 июля

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На 11 июля уже назначена презентация общей ситуации, сложившейся в ходе июньской избирательной кампании в Мосгордуму. Текущую картину обрисует Департамент политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. Проходить пресс-конференция будет в стенах ТАСС.
Подробный отчет представят:
– Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН;
– Сергей Белоконев, глава Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ;
– Роман Ларионов, директор "Центра стратегического консалтинга";
– Александр Сперкач, директор по исследованиям Центра информационных коммуникаций "Рерайтинг";
– Максим Васильев, научный сотрудник Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ;
– Леонид Крутаков, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ;
Известно, что началась предвыборная борьба с череды громких скандалов, а продемонстрированные потенциальными кандидатами методы сбора подписей были не самыми "чистыми". Некоторые кандидаты использовали запрещенные приемы политической борьбы: шантаж, провокации и подтасовка.
За месяц были созданы целые "фабрики" по фальсификации автографов. Много обманутых волонтеров и людей, которые находятся под угрозой уголовного наказания – все это результат политической борьбы пока только за право претендовать на кресла депутатов в Мосгордуме.
Планируется, что во время презентации будут представлены не только итоги сбора подписей и выдвижения кандидатов, но также будет проведен подробный анализ их активности в медиа-пространстве. Более того, участники пресс-конференции обсудят все основные программные тезисы выдвиженцев, возникшие нарушения и скандальные ситуации.
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