Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У Экспертного совета по законотворчеству Севастополя и Крыма появился новый глава

Фото: pixabay.com
Кресло руководителя занял единоросс Дмитрий Белик

В Крыму и Севастополе создана площадка для постоянного диалога власти и жителей, у которых возникают проблемы на фоне различий между законами в России и на Украине. Решение об учреждении Экспертного совет по вопросам анализа правоприменительной практики и совершенствования законодательной деятельности было принято в четверг, 11 июля, Госдумой. Возглавил новое объединение первый замсекретаря севастопольского реготделения "Единой России" Дмитрий Белик.

"С годами проблем не становится меньше, необходимо вести систематическую работу по донастройке законодательства", – отметил он. 

Например, продолжил депутат, неразбериха возникает с подтверждением пенсионного стажа. В этой связи несколько недель назад в нижней палате первое чтение прошел проект закон, который обяжет украинских юрлиц передать в Пенсионный фонд России (ПФР) информацию о стаже своих работников до "крымской весны". Белик подчеркнул важность данной инициативы для крымчан и севастопольцев.

Дмитрий Белик. Фото: ER.ru

"Но есть юридические лица, которые не перерегистрировались в России, а просто прекратили свою деятельность, как быть с их сотрудниками? Как подтвердить их стаж? На эти вопросы необходимо будет искать ответы созданному сегодня экспертному совету", – заключил депутат.

Он добавил, что надстройка пенсионной системы будет рассмотрена в числе первостепенных вопросов. Также эксперты намерены разобраться с созданием сельской территории в границах Севастополя.

При этом важно не только выдвинуть и принять инициативы, касаемые данных регионов, но еще воплотить проекты в жизнь, заявила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она напомнила о памятной дате, которую в России отмечали в этом году. Речь идет о пятой годовщине воссоединения Крыма с РФ.

"За это время Государственная Дума проделала огромную работу по интеграции двух субъектов в правовое поле нашей страны. Но объективно сегодня остается огромный перечень вопросов, которые требуют внимания законодателей. Кроме того, необходимо понимать – как происходит правоприменение уже принятых документов", – пояснила Савастьянова.

В состав совета вошли представители российского правительства, всех думских фракций и комитетов, а также исполнительной и законодательной властей обоих регионов, научного и экспертного сообществ. 

Напомним, Крым и Севастополь стали частью РФ в марте 2018 года в результате референдума. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Смертельный отпуск: на греческом курорте погибли россияне

От сильнейшего урагана пострадали десятки людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей