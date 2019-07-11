У Экспертного совета по законотворчеству Севастополя и Крыма появился новый глава

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В Крыму и Севастополе создана площадка для постоянного диалога власти и жителей, у которых возникают проблемы на фоне различий между законами в России и на Украине. Решение об учреждении Экспертного совет по вопросам анализа правоприменительной практики и совершенствования законодательной деятельности было принято в четверг, 11 июля, Госдумой. Возглавил новое объединение первый замсекретаря севастопольского реготделения "Единой России" Дмитрий Белик.
"С годами проблем не становится меньше, необходимо вести систематическую работу по донастройке законодательства", – отметил он.
Например, продолжил депутат, неразбериха возникает с подтверждением пенсионного стажа. В этой связи несколько недель назад в нижней палате первое чтение прошел проект закон, который обяжет украинских юрлиц передать в Пенсионный фонд России (ПФР) информацию о стаже своих работников до "крымской весны". Белик подчеркнул важность данной инициативы для крымчан и севастопольцев.
"Но есть юридические лица, которые не перерегистрировались в России, а просто прекратили свою деятельность, как быть с их сотрудниками? Как подтвердить их стаж? На эти вопросы необходимо будет искать ответы созданному сегодня экспертному совету", – заключил депутат.
Он добавил, что надстройка пенсионной системы будет рассмотрена в числе первостепенных вопросов. Также эксперты намерены разобраться с созданием сельской территории в границах Севастополя.
При этом важно не только выдвинуть и принять инициативы, касаемые данных регионов, но еще воплотить проекты в жизнь, заявила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она напомнила о памятной дате, которую в России отмечали в этом году. Речь идет о пятой годовщине воссоединения Крыма с РФ.
"За это время Государственная Дума проделала огромную работу по интеграции двух субъектов в правовое поле нашей страны. Но объективно сегодня остается огромный перечень вопросов, которые требуют внимания законодателей. Кроме того, необходимо понимать – как происходит правоприменение уже принятых документов", – пояснила Савастьянова.
В состав совета вошли представители российского правительства, всех думских фракций и комитетов, а также исполнительной и законодательной властей обоих регионов, научного и экспертного сообществ.
Напомним, Крым и Севастополь стали частью РФ в марте 2018 года в результате референдума.
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